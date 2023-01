Experti z Oxfordskej univerzity: Toto môže vyhubiť ľudstvo! Odborníci prezradili, kedy k tomu môže prísť

Vedci z Oxfordskej univerzity sa domnievajú, že umelá inteligencia sa stane inteligentnejšou, než sme my. A je to vážna hrozba pre ľudstvo.

Podľa nich sa nás potom totiž pokúsi vyhubiť. Vyhodnotí, že sme hrozbou pre seba aj celú planétu, a ako inteligentnejšia entita nás zlikviduje. Podľa iných expertov však toto hrozí len vtedy, keď umelá inteligencia dosiahne nejakú formu „vedomia“. Tohoto štádia známeho ako nadľudská umelá inteligencia by sa mohlo dosiahnuť do konca storočia, mienia experti z Oxfordskej univerzity.

Profesor Michael Osborne, expert na učenie strojov, varoval pred závodmi v zbrojení medzi štátmi a technologickými firmami a vyzval na celosvetovú reguláciu, ktorá by zabránila technologickým firmám vytvárať nekontrolovateľné systémy, ktoré by mohli skončiť likvidáciou ľudského druhu.

„Myslím, že chmúrny scenár je realistický, pretože AI sa pokúša koncentrovať do seba to, čo robí človeka výnimočným, čo viedlo k tomu, že ľudia úplne zmenili podobu Zeme. Takže pokiaľ sa nám to podarí zachytiť v technológii, potom to pre nás samozrejme bude predstavovať rovnaké riziko, aké sme predstavovali my pre iné druhy,“ uviedol ďalší expert z Oxfordu Michael Cohen.