Mladá žena chce pre svoje psychické ochorenie podstúpiť eutanáziu: Zverila sa, že prežíva muky

YouTuberka, ktorá trpí viacnásobnou poruchou osobnosti, dokumentuje svoju snahu ukončiť život na klinike eutanázie.

Francúzka (23), ktorá vystupuje pod menom Olympe, sa nedávno zverila svojim vyše 255-tisícom sledovateľom o duševnom zdraví s tým,

Tvorkyňa obsahu trpí disociatívnou poruchou identity, stavom, ktorý vznikol v dôsledku traumy a ktorý často spôsobuje hlboké utrpenie ľuďom, ktorých postihuje.

Olympe, ktorá má mať v sebe asi 40 rôznych osobností, v príspevku na Instagrame uviedla: "V poslednom štvrťroku 2023 sa v Belgicku uchýlim k asistovanej samovražde. Už som v kontakte s lekármi. Nie je to debata. Je to môj život. Je to rozhodnutie, ktoré som urobila a ktoré bolo ťažké prijať," uviedla mladá žena s tým, že už nedokáže zvládať záťaž svojho stavu, ktorý nastal po sexuálnom zneužívaní a sťahovaní sa do rôznych detských domovov.