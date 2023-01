Okolo Zeme preletel asteroid, išlo o jeden z najbližších: Takto tesne lizol našu planétu!

Asteroid s označením 2023 BU preletel podľa vedcov najtesnejšie nad najjužnejšou časťou Južnej Ameriky o 1.29 h SEČ, keď bol od Zeme vzdialený 3600 kilometrov. Pre porovnanie, Medzinárodná vesmírna stanica (ISS) je od Zeme vzdialená 400 kilometrov.

Asteroid po tesnom prelete okolo Zeme podľa vedcov zmenil vplyvom zemskej gravitácie svoju obežnú dráhu okolo Slnka. Experti sa domnievajú, že teraz bude okolo Slnka obiehať 425 dní; zatiaľ čo predtým mu to trvalo zhruba 359 dní.

A newly discovered asteroid, named 2023 BU, is expected to make one of the closet approaches by a near-Earth object ever recorded. Thanks to diligent teams of #planetarydefense experts, we know It poses zero risk to Earth.



