Dusná atmosféra v predvolebnej debate, Pavel to už nevydržal: Dosť bolo nechutností!

Obaja českí prezidentskí kandidáti sa v poslednej televíznej debate pred voľbami zhodli na tom, že sa už konfrontovali dostatočne a budú sa baviť pokojne.

Andrej Babiš prekvapivo vyhlásil, že ak by sa stal prezidentom, navrhol by Petra Pavla za náčelníka generálneho štábu. Duel v televízii Nova sledovala spravodajkyňa TASR v Prahe.

Pavel v úvode pripomenul dezinformáciu o svojej smrti, ktorá sa šírila v reťazových e-mailoch a na jeho falošnej webovej stránke. "Ja som sa dnes cestou do Prahy dozvedel, že už nežijem (...) a potom, že som sa prebral z klinickej smrti," pripomenul Pavel. "Toho nechutného v tejto kampani už bolo dosť. V predchádzajúcich debatách sme si dokázali, že sa vieme konfrontovať a byť tvrdí. Myslím si, že už to stačilo," povedal Pavel s tým, že by mali divákom ukázať, že sa spolu dokážu baviť aj normálne. Babiš s ním súhlasil. Celá debata tak bola zo všetkých najpokojnejšia.

"Ja si myslím, že ten, kto to poslal, musí byť strašný hlupák. Dobre vedel, že tu pán Pavel dnes večer v debate bude," zasmial sa Babiš a pripomenul, že toto konanie odsúdil. Dôležité podľa neho je, aby útoky nepokračovali po voľbách, nech už bude zvolený ktokoľvek. Neskôr povedal, že sa ako prezidentský kandidát v kampani miernil. Ak by vystupoval ako opozičný politik, bola by to vraj "iná káva".

Moderátor obom kandidátom pripomenul, že ani jeden z nich prezidentom byť nechcel. Babiš v roku 2014 povedal, že nikdy na túto funkciu kandidovať nebude, lebo by ho to nebavilo a ani na to nemá predpoklady. Názor však vraj zmenil preto, aby vládna päťkoalícia neovládala okrem Poslaneckej snemovne a Senátu ešte aj Pražský hrad. Pavel tiež pred niekoľkými rokmi vyhlásil, že o voľbe prezidenta nikdy neuvažoval. Svoj postoj zmenil na výjazdoch po Českej republike. Podľa jeho slov ho na to ľudia vyzývali.