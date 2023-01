Rusko nepatrí na zhromaždenie civilizovaného sveta: V Poľsku ho napriek veľkému prínosu nechcú

Múzeum v Osvienčime v stredu informovalo, že z dôvodu ruskej invázie na Ukrajinu nebudú predstavitelia Ruskej federácie pozvaní na spomienkovú ceremóniu pri príležitosti 78. výročia oslobodenia koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau Červenou armádou. TASR správu prevzala z agentúry AFP.

"V súvislosti s agresiou voči slobodnej a nezávislej Ukrajine neboli ruskí predstavitelia pozvaní na tohtoročnú spomienkovú ceremóniu," uviedol hovorca múzea Piotr Sawicki. Výročie oslobodenia nacistického koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau vo vtedajšom okupovanom Poľsku tento rok pripadá na piatok 27. januára. Tento deň je zároveň aj Medzinárodným dňom pamiatky obetí holokaustu, ktorý v roku 2005 ustanovilo Valné zhromaždenie OSN.

Až doposiaľ sa predstavitelia Ruskej federácie zúčastňovali na spomienkovej ceremónii každý rok. Jej delegát na nej obyčajne vystúpil aj s príhovorom. Riaditeľ múzea Piotr Cywinski vyhlásil, že "zo zrejmých dôvodov sa nemohol podpísať list, v ktorom by ruského veľvyslanca niekam pozýval". Vyjadril tiež nádej, že situácia sa v budúcnosti zmení, no bude to ešte dlho trvať.

"Rusko bude potrebovať veľmi dlhý čas a hlbokú sebareflexiu na to, aby sa mohlo vrátiť na zhromaždenia civilizovaného sveta," povedal Cywinski. Koncentračný a vyhladzovací tábor Auschwitz-Birkenau, vybudovaný nacistickým Nemeckom na území okupovaného Poľska, sa stal celosvetovým symbolom holokaustu. V rokoch 1940–1945 tam prišlo o život až milión židov a ďalších 100.000 osôb nežidovského pôvodu.