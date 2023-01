Žena neverila svojim očiam, keď to uvidela: Na videu z reštaurácie bol jej mŕtvy manžel!

Lucy Watson neverila vlastným očiam, keď na Facebooku náhodne našla video jednej indickej reštaurácie. Hneď na prvom zábere spoznala osobu, ktorá by tam nemala čo hľadať.

Ako o tom informoval portál Daily Mail, žena na Facebooku narazila na propagačné video indickej reštaurácie Spice Cottage v obci Westbourne v západnom Sussexe. Na prvý pohľad ju upútalo niečo, čomu nechcela uveriť.

Na zázname je vidieť reštauráciu plnú ľudí, ako si pochutnávajú na jedle a diskutujú. Čašníci sa zákazníkom aktívne venujú, za čo sú na konci klipu odmenení potleskom. Majitelia podniku niekoľko týždňov pracovali na tom, aby vylepšili svoje služby, na ktoré návštevníci len tak nezabudnú. Sľubujú dokonalú kombináciu vynikajúcich chutí s klasickými a jedinečnými jedlami inšpirovanými rodinnými receptami. Tento marketingový ťah sa zdal ako účinný, keďže priestor praskal vo švíkoch. Lucy však zaujal jeden konkrétny muž.

Reštaurácia zverejnila video 16. januára s titulkom: "Nový rok, nová nálada! Lucy však nechcela uveriť, že video bolo skutočne natočené v tom čase. Zdalo sa jej totiž, že na zázname vidí svojho manžela. Na tom by nebolo nič neobvyklé, keby nezahynul v roku 2014.

Lucy príspevok okamžite okomentovala s otázkou, kedy bol záznam zhotovený, pretože na prvom zábere spoznala svojho takmer 9 rokov zosnulého manžela. Odpoveď reštaurácie veci rýchlo uviedla na správnu mieru. Video bolo natočené minulý týždeň. Napriek vyjadreniu autora, bizarná situácia vzbudila pozornosť.

Viac svetla do prípadu však vniesol Lucyin syn Alex. "V žiadnom prípade. To nie je môj otec a to nie som ja. Ona sa pomýlila," vysvetlil pre Daily Mail.