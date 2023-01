Profesionálny objímač našiel dieru na trhu: Za koľko vás pomojká? Jeho hodinová taxa vás dostane!

Našiel dieru na trhu! Trevor Hooton (30) pôsobiaci v britskom Bristole sa totiž živí ako profesionálny objímač. S nekonvenčným biznisom začal ešte vlani v máji, no pre veľký záujem rozšíril svoje podnikanie o skupinové objatia.

Hovorí si Treasure, čo v preklade znamená poklad. Záujemcom o svoje služby poskytuje hrejivé a upokojujúce objatia, pričom za jednu hodinu si účtuje až 85 eur. Podľa jeho slov však nejde o nič sexuálne a proti označeniam svojej osoby za prostitúta sa ostro ohradzuje.

„Je to viac, než len maznanie sa. Dáva to ľuďom veci, ktoré potrebujú, nech už je to čokoľvek,“ vysvetlil pre portál METRO Trevor. Ako dodal, profesionálne objímanie nie je až takým novým pojmom a myslí si, že každý by si to mal sám vyskúšať.

O jeho služby je taký veľký záujem, že svoje podnikanie dokonca rozšíril o organizovanie večierkov pre ľudí, ktorí sa navzájom nepoznajú. Jedno sedenie stojí 34 eur a jeho účastníci pri ňom trávia čas budovaním dôvery a porozumením fyzickému dotyku.