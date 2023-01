Žena vďaka fotke zistila pravdu o svojom priateľovi: 3 mesiace jej tajil zásadnú vec! Vidíte to i vy?

Láska vie byť niekedy slepá. V prípade mladej dvojice to však nie je len metafora. Dievčina síce už dlhší čas podozrievala svojho partnera, že jej niečo tají, no radšej sa ho na nič neopýtala. Napokon sa pravdu dozvedela pri pohľade na ich spoločnú fotografiu.

Ako o tom informoval portál The Sun, tiktokerka sa pravidelne delí na svojom účte o tipy ohľadom rodičovstva. V rámci jedného videa však opustila svoju komfortnú zónu a sledovateľom povedala o svojom vzťahu, ktorý mala ako 17-ročná. Na tom by nebolo nič neobvyklé, no žena si až po troch mesiacoch randenia všimla na partnerovi jednu šokujúcu vec.

Dvojica sa spoznala na rodeu a o tri týždne neskôr už tvorili pár. Spočiatku spolu trávili každý deň a boli až po uši zamilovaní. Postupne si však dievčina začala všímať, že na jej partnerovi je niečo zvláštne. Stále nosil tepláky alebo dlhé nohavice, aj počas horúcich letných dní. Inokedy zase kríval, čo objasnil tak, že si zranil koleno. Keď chcela prísť podporiť svojho partnera na basketbalový zápas, ani to jej nedovolil. Situáciu jej vysvetlil tak, že by sa pred ňou hanbil a v hre by sa mu nedarilo. Na to, čo sa v skutočnosti deje, prišla mladá žena náhodou, keď si pozerala fotografiu z jedného ich spoločného stretnutia.

Pár sa v daný deň chystal na večeru a peknú spomienku sa rozhodol zvečniť. Neskôr fotku dievčina pridala aj na Facebook, lenže čím dlhšie si ju prezerala, tým jej začali veci do seba zapadať.