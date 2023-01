Zeman sa stretol s poľským prezidentom: Duda si neodpustil štipľavú poznámku o Babišovi!

Český prezident Miloš Zeman považuje za úplne samozrejmé, že v prípade napadnutia akéhokoľvek členského štátu Severoatlantickej aliancie by Česko dodržalo svoje záväzky a svojim spojencom by pomoc poskytlo.

Povedal to v utorok po stretnutí s poľským prezidentom Andrzejom Dudom, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe. Zeman tým reagoval na vyhlásenie expremiéra a prezidentského kandidáta Andreja Babiša v predvolebnej diskusii, že v prípade napadnutia Poľska či pobaltských krajín by tam ako prezident nevyslal vojakov. Po skončení diskusie však na sociálnej sieti uviedol, že by článok 5 Severoatlantickej zmluvy o kolektívnej obrane dodržal.

Zeman podotkol, že v Česku prebieha volebná kampaň, čo je podľa neho "občianska vojna svojho druhu". Niektoré vyhlásenia, ktoré môžu byť vytrhnuté z kontextu, pôsobia podľa českého prezidenta ako rozbuška. Predvolebnú atmosféru v Česku označil za džungľu. "Nie je dobré podliehať predvolebnej hystérii a jednotlivé výroky vytrhávať z kontextu," dodal.