Prečo si muži stále siahajú do rozkroku? Vedci konečne vedia odpoveď: Je to inak, ako ste si mysleli

Či už relaxujete na pohovke alebo kráčate po ulici, často sa stáva, že mužské ruky majú záhadnú tendenciu byť priťahované do ich intímnej oblasti.

Ide o sexuálnu záležitosť alebo pohodlie? Či dokonca spôsob, ako znechutiť okolie? Podľa odborníkov je za tým trochu viac.

V roku 2021 sa výskumníci spojili, aby zistili, ako často majú muži tendenciu strkať si ruky do nohavíc. Prieskum medzi 2 000 mužmi zistil, že páni majú v priemere tendenciu dotýkať sa svojho mužstva sedemkrát denne.

Takmer štvrtina však uviedla, že to robí aspoň 10-krát denne, zatiaľ čo jeden sa priznal, že je to dokonca viac ako 50-krát. Zatiaľ čo niektorí opýtaní muži zdieľali dôvody, pre ktoré to robia od pocitu nervozity až po jednoduchú úpravu rozkroku, odborníci ponúkli oficiálnejšie vysvetlenie, pričom sa ponorili do psychológie a vedy.

Integratívna psychoterapeutka Jo Ryder v rozhovore pre Vice vysvetlila, že to čiastočne súvisí s „kmeňovou“ mentalitou, pričom muži majú často pocit spolupatričnosti, ak sa dotýkajú rozkroku. "Povedala by som, že spolupatričnosť je dôležitou súčasťou cítenia sa dobre (blaha). Chlapi tak cítia, že patria do kmeňa ľudí, ktorí prejavujú toto správanie," uviedla Ryder s tým, že penis je silným symbolom mužnosti a všetci muži chcú, aby táto ich časť fungovala dobre.