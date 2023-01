Muž knihu nevrátil 58 rokov, čakala ho mastná pokuta: Musel si skoro 50-tisíc požičať? Nečaký zvrat!

David Hickman (75) mal len 17 rokov, keď si požičal knihu z knižnice. Vrátil ju až teraz. Za ten čas nazbieral mastnú pokutu za omeškanie. Zo srdca mu padol veľký kameň, keď sa dozvedel, že mu ju odpustili.

V lete 1964 David práve išiel autom popred knižnicu v Dudley, keď mával na dievčatá zo susednej strednej školy. Narazil pritom do iného auta, ktoré šoféroval vtedajší starosta. V septembri za to dostal pokutu, ktorá spolu s poplatkami na právnika vyšla na dnešných 300 eur. Aby sa zdokonalil v šoférovaní, požičal si vtedy v knižnici Pravidlá cestnej premávky.

Čoskoro sa však David presťahoval do Londýna a na knihu zabudol. Spomenul si až teraz. Keď ju niesol do knižnice v Dudley, tam mu vyrátali, že za každý deň omeškania by mal zaplatiť 20 penny. Dokopy tak dlhuje 48 200 eur. Veľmi sa mu uľavilo, keď mu ju odpustili. Knihovníčka Sharon Whitehouse bola nadšená z príbehu, ktorý sa za znovunájdenou knihou skrýva, a tiež z toho, že sa v nej zachovali kartónové výpožičné lístky z dôb pred zavedením počítačov.