Ako trojročný vedel počítať do sto v siedmich jazykoch: Zoznámte sa s najmladším britským členom Mensy!

Teddy Hobbs (4) je iný ako ostatné deti. Čítať sa naučil sám, keď mal dva roky a štyri mesiace. Jeho vysoké IQ však prekvapilo aj jeho rodičov, keď boli na testovaní v Mense.

Will (41) a Beth (31) majú Teddyho aj jeho mladšiu sestru Pippu vďaka umelému oplodneniu. Keď sa mu narodila sestrička, rodičia mu dali tablet, aby sa zabavil. Jeho však nezaujímali hry, ale hľadal si aplikácie s osemsmerovkami. Miluje matematiku a osobitne zlomky. Čítať sa naučil vo veku dva roky a 4 mesiace, a keď mu to rodičia dovolia, lúska Harryho Pottera. Rátať do sto sa naučil ako trojročný - a to v siedmich jazykoch vrátane čínštiny, francúzštiny, španielčiny a nemčiny.

Keď mal vlani tri roky a deväť mesiacov, rodičia ho vzali do Mensy, aby mu tam spravili IQ test. Teddymu sa to veľmi páčilo, pretože hodinu mohol sedieť a lúštiť rôzne hlavolamy. Získal 139 zo 160 možných bodov a prekvapeným rodičom následne oznámili, že si môže podať žiadosť o členstvo. „Povedali nám, že tri roky sú najnižší vek člena v Británii, hoci v USA do Mensy vzali aj dvojročné dieťa,“ uviedla mama Beth. Rodičia sa teraz snažia, aby sa ich syn necítil nadradený svojim rovesníkom. Začína si totiž uvedomovať, že nezvládajú veci, ktoré on pokladá už za samozrejmé.