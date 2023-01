Prieskum hovorí jasne: Kto by sa stal českým prezidentom? Favorizujú tohto muža

Druhé kolo prezidentských volieb v Česku by podľa prieskumu agentúry Median vyhral Petr Pavel so ziskom 57,9 percenta hlasov. Jeho protikandidát Andrej Babiš by získal 42,1 percenta hlasov, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

"Tento volebný výsledok by aktuálne nastal za predpokladu, že volebná účasť by bola vysoká," zdôraznila agentúra. Podľa prieskumu sa na druhom kole volieb plánuje zúčastniť 76 percent občanov. Desať a pol percenta voličov chce k voľbám prísť, ale nevie, komu dá svoj hlas. Pavel má podľa prieskumu prevahu u voličov do 55 rokov, Babiša zas vo väčšej miere preferujú voliči starší než 55 rokov. "Platí, že s rastúcim vekom respondentov narastá tiež podpora Andreja Babiša," spresnili výskumníci agentúry Median. Pavel po zarážajúcom výroku Babiša nezostal ticho: Okamžitá reakcia! Takto žehlí faux pas Armádny generál vo výslužbe má najvyššiu mieru potenciálnych voličov v hlavnom meste a Stredočeskom kraji, zatiaľ čo bývalý český premiér má najvyššie šance v Úsťanskom a Karlovarskom kraji. Výskumníci agentúry Median zisťovali aj to, odkiaľ môžu kandidáti čerpať ďalšie hlasy. V druhom kole chce Pavla voliť takmer 87 percent voličov Pavla Fischera, 79 percent voličov Danuše Nerudovej a 75 percent voličov Marka Hilšera. Títo neúspešní kandidáti Pavla aj priamo podporili. Babiš môže najviac hlasov čerpať od voličov Jaroslava Baštu, volilo by ho 75 percent z nich. Prieskum sa uskutočnil od 20. do 22. januára, zúčastnilo sa na ňom 1161 respondentov vo veku 18 a viac rokov. Všetky štyri prieskumy publikované pred druhým kolom prezidentských volieb favorizujú Petra Pavla. Pondelok je posledným dňom, keď sa v Česku môžu zverejňovať prieskumy volebných preferencií.