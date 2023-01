Rakovinu môžete spozorovať i počas jedenia: Všímajte si tieto 3 príznaky

Rakovina pažeráka patrí medzi pomerne časté a život ohrozujúce ochorenia. Dôležitá pritom je včasná diagnostika, ktorá je možná vtedy, ak pacient dbá o svoj zdravotný stav a všíma si každú zmenu.

Rakovina pažeráka je 14. najčastejšou formou ochorenia. Presná príčina vzniku je síce neznáma, ale dopomôcť k tomu môže fajčenie, pitie alkoholu, obezita či nezdravá strava, píše portál The Sun. Spoločnosť Cancer Research UK však uvádza tri príznaky, ktoré signalizujú to, že s nenápadným orgánom spájajúcim ústa so žalúdkom sa niečo deje:



1. Ťažkosti s prehĺtaním

Toto ochorenie je tiež známe ako dysfágia. Potrápiť môže dotyčného pri každom jedle a pití. Všimnúť si môžete kašeľ, pocit uviaznutého telesa v hrdle, nesprávne prežúvanie alebo i zmenu farby hlasu. Dlhodobým príznakom zvykne byť aj slintanie.