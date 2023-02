Skutočný bizar! Hviezdička Onlyfans si kúpila tisícový prsteň: Čo spravila potom vás odrovná!

Hviezdička z OnlyFans sa so svojimi fanúšikmi podelila o extravagantný a pomerne drahý darček, ktorý si kúpila. Tvrdí však, že na jeho kúpu použila kreditku 92-ročného boháča aj napriek tomu, že jej to zakázal.

Amanda Fox, ktorá je známa pod prezývkou Ružová líška, zdieľa so svojimi sledovateľmi všetko o svojom živote sexuálnej pracovníčky. Netají pred nimi vôbec nič. Otvorene rozpráva o tom, koľko zarába a aké bizarné ponuky od fanúšikov dostáva.

Najnovšie sa na sociálnej sieti TikTok pochválila videom, v ktorom tvrdí, že si kúpila 5-tisícový prsteň. Zaplatiť zaň mala kartou 92-ročného bohatého starčeka, ktorý je jej sugardaddym. To aspoň spomína v popise pod videom. Pritom ešte dodáva, že prsteň si kúpila aj napriek jeho nesúhlasu.

Nie je jasné, či bolo video myslené ako satira alebo nie, no fanúšikovia v komentároch jej to zhltli aj s navijakom! Očividne sú už pri kráske zvyknutí na rôzne bizarnosti. Spomenuli totiž jeden príbeh, keď od Amandy žiadal fanúšik, aby mu odsekla pohlavné orgány. Dokonca jej za to chcel zaplatiť okolo 2000 eur! Modelka však túto žiadosť ihneď odmietla.