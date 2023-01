Syn brutálne zavraždil vlastných rodičov: Bodol ich 282-krát! Strašné, čo ho k tomu viedlo

Matku a otca brutálne dobodal na smrť ich vlastný syn. Sám sa potom priznal a počkal na príchod polície. Rodičia utrpeli až 282 bodných rán od rozličných nožov!

Manželov John a Beverley Taylor brutálne usmrtil ich 37-ročný syn David. Na vykonanie tejto vraždy použil dokonca 3 rozličné nože. Na svoju obranu tvrdí, že ho k tomuto ohavnému činu donútili hlasy v jeho hlave. Informuje o tom portál Daily Star.

David údajne povedal lekárom, že neustále počuje vo svojej hlave hlasy, ktoré ho nabádajú k vraždeniu. Vraj to je jediný spôsob, ako zachráni svoju rodinu. Podľa slov doktorov trpí David týmito duševnými problémami už dlhší čas. Istú dobu bol aj hospitalizovaný, no po zlepšení jeho zdravotného stavu ho prepustili. To však netrvalo dlho.





David krátko po prepustení z nemocnice požiadal doktorov o pomoc. Začal totiž opäť počuť vo svojej hlave už spomínané hlasy. Nasledujúci deň bol prijatý na kliniku. Bola mu diagnostikovaná schizofrénia a paranoidná psychóza. Absolvovať mal aj pravidelné sedenia, na ktoré len pár mesiacov pred vraždou prestal chodievať. Až deň pred útokom navštívil David lekára a povedal mu o svojich halucináciách. Ten mu predpísal lieky a poslal ho domov. Polícia však uviedla, že po zatknutí sa v Davidovej spálni našli ešte nepoužité lieky.

Po vypočutí susedov polícia zistila, že krátko pred ich príchodom bolo z domu obetí počuť ženský krik. Pol hodinu na to obdržali telefonát od Davida, ktorý sa ku všetkému priznal. Údajne si uvedomoval obludnosť svojich činov a ich dôsledky. Pár mesiacov po incidente Davida previezli do psychiatrickej liečebne. Lekár totiž povedal súdu, že niekto taký nebezpečný ako David, by nemal byť umiestnený do väzenského prostredia. Myslí si totiž, že by sa mohol pokúsiť opäť zabíjať.