Bojíte sa smrti? Doktori vysvetlili, prečo by ste nemali: Toto zaručene zmení váš názor

Smrti sa obáva mnoho ľudí. Či už tento strach pramení z nevedomia, čo bude nasledovať alebo z čohokoľvek iného, doktori majú pre vás dobré správy. Vysvetľujú totiž, prečo sa vôbec nemusíte báť.

Doktor Ajmal Zemmar vysvetlil, že je pomerne náročné presne pochopiť, čo mozog a telo v tejto chvíli robia. Ako informuje portál The Sun, jedna štúdia skúmala sken mozgu 87-ročného muža, ktorý mal infarkt. Z nej zistili, že v posledných sekundách, ktoré viedli k infarktu muža, zažil vysokofrekvenčné mozgové vlny nazývané gama oscilácie. Predpokladá sa, že práve tieto vlny sú zodpovedné za vytváranie spomienok a snov. Experti teda predpokladajú, že krátko pred smrťou pociťujeme pokoj. Naše telo je totiž v rovnakom stave, ako keby sme spali a snívali.

Iná štúdia vykonaná na potkanoch ukázala, že ľudia, ktorí sa "stretli" so smrťou pociťovali záplavu serotonínu. Je to chemikália, ktorá prenáša správy medzi nervovými bunkami v mozgu a v celom tele. Serotnín je taktiež známy aj ako hormón šťastia. Doktor, ktorý študoval ľudí s podobnými zážitkami so smrťou, prišiel ešte na jednu zásadnú vec. Tvrdí, že všetci jeho pacienti sa počas tohto zážitku cítili pokojne. Dokonca sa po ňom úplne prestali báť smrti. To, čo popri tomto zážitku pociťovali, bol vraj úplný pokoj, bezpodmienečná láska a niektorí dokonca počuli aj hudbu.

Doktorka Kathryn Mannixová zas opísala umieranie ako proces. „Podľa môjho skromného názoru umieranie pravdepodobne nie je také zlé, ako očakávate. Smrť, rovnako ako pôrod, je len proces. Postupne sú ľudia unavenejší, unavenejší a časom už viacej spia než bdejú" povedala doktorka.