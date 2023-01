Predtým ju šikanovali, teraz všetkým vyráža dych: Život jej zmenila operácia! Na fotografii by ste ju nespoznali

Ako tínedžerka bola šikanovaná, dnes však všetkým vyráža dych! 21-ročnej Jordan obrátila život naruby jedna jediná operácia.

Mladá brunetka po nej túžila už od 15-tich rokov. Angličanka Jordan podstúpila vyše štvorhodinovú operáciu, počas ktorej jej zlomili sánku a čeľusť, následne narovnali a zaistili kovovými platňami a skrutkami. Trpela totiž výrazným predkusom, ktorý jej nielen uberal zo sebavedomia, ale začínal jej robiť problémy aj so samotným jedením. Informuje o tom portál The Sun.

Jordan teda neváhala a rozhodla sa podstúpiť náročnú operáciu. I keď mala spočiatku obavy, svoje rozhodnutie neľutuje. Priznáva, že v minulosti bola totiž práve kvôli svojmu vzhľadu často šikanovaná. Okrem toho, že jej to ubližovalo, uberalo jej to aj zo sebavedomia. To je však už minulosť. "Určite mi to zvýšilo sebavedomie. Teraz môžem ísť von a usmievať sa aj so zubami! To som predtým nikdy nemohla," prezradila spokojná brunetka po operácii.

Operácia jej skutočne prospela. Dokonca priznala, že po 21 rokoch sa jej konečne páči vlastný odraz v zrkadle. Výsledky operácie v nej vyvolali pocit, že môže byť konečne sama sebou. Pozitívne reakcie dostáva aj od svojho okolia. Mnohí jej priatelia ju podporujú a tvrdia, že jej to konečne dodalo sebavedomie, ktoré potrebovala.