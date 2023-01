Pre dobrú rolu všetko? Búrliváka Shiu LaBeouf by ste nespoznali! Odvaha mu nechýba

Spoznali by ste ho? Americký herec Shia LaBeouf (36) má za sebou minulosť poznačenú alkoholom a opletačkami so zákonom.

Napriek tomu je však známy vďaka svojim hereckým úlohám, do ktorých vždy dáva maximum. Inak to nie je ani v prípade práve pripravovaného filmu Megalopolis oscarového režiséra Francisa Forda Coppolu.

Ten dal hercovi šancu na veľkolepý návrat, no hollywoodskeho búrliváka by pod maskou krehkej a pôvabnej dámy spoznal iba málokto. V bielych šatách so zlatým korzetom a s doplnkami skôr pripomína antickú bohyňu ako čerstvého otecka malej dcérky Isabel, ktorú má zo vzťahu s herečkou Miou Goth. Takto oblečeného sa Shiu podarilo zachytiť počas nakrúcania v Atlante v americkom štáte Georgia.

