Nazvali ju príšerou: V Austrálii objavili najväčšiu ropuchu obrovskú na svete! Prečo ju usmrtili?

Keďže však ide o invazívny druh obojživelníka, ropuchu po odchytení usmrtili. TASR správu prevzala z agentúr AFP a DPA. Správcovia austrálskeho národného parku Conway v štáte Queensland ropuchu zbadali, keď počas obchôdzky museli zastaviť, keďže sa cez cestu presúvali hady. Jej veľkosť a váha ich šokovali, keďže bežná ropucha obrovská dorastá do maximálnej dĺžky 15 centimetrov a váži v priemere 450 gramov.

Australian park rangers believe they have stumbled upon a record-breaking giant toad, dubbed ‘Toadzilla,’ deep in a rainforest https://t.co/UBlOtc84M7