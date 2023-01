Žena sa zaľúbila do muža na opačnom konci sveta, to ale nie je jediný problém... Iné ženy by od neho bočili na kilometre

Žena prerozprávala svoj neuveriteľný príbeh o tom, ako sa vydala za odsúdeného kriminálnika, ktorý si odpykáva 20-ročný trest vo väzení vzdialenom vyše 5-tisíc kilometrov.

Ako píše The Sun, 31-ročná Gemma Vasquezová z Glasgowa sa zoznámila so svojím partnerom Leonelom prostredníctvom jeho matky, ktorá ju učí španielčinu. Dvojica si najprv začala vzájomne písať a po nejakom čase sa Gemma rozhodla Leonela navštíviť vo väznici v americkom štáte Virgínia. V USA zostala viac ako mesiac a každý týždeň ho vídala na tri hodiny.

„Hneď tam bolo spojenie. Máme rovnaký zmysel pre humor, obaja milujeme hudbu 90. rokov a máme rovnaké obľúbené filmy. Doteraz mám motýle v bruchu zakaždým, keď zavolá alebo sa objaví správa s jeho menom,“ povedala Gemma, ktorá nečakala, že chlapa svojich snov stretne tak ďaleko od Škótska.

Šťastím bez seba je aj samotný Leonel: „Túžil som po niekom, kto by ma skutočne miloval takého, aký som. Vždy som si však pomyslel, že kto by ma takého chcel. Nikdy nezabudnem na deň, keď mi Gemma poslala správu. Musel som si ju prečítať asi desaťkrát. Bolo to dokonalé. Mali sme spoločný celý rad vecí a energia vychádzajúca z jej slov vo mne vyvolávala pocit šťastia.“