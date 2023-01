Troch potápačov zachránili v Gdanskom zálive, no niečo nesedí: Poľský premiér okamžite koná

Poľský premiér Mateusz Morawiecki požiadal tajné služby o informácie o troch potápačoch v Gdanskom zálive.

V nedeľu ich zachránila pobrežná stráž v blízkosti ropného terminálu a rafinérie. TASR správu prevzala z agentúry AFP. Traja muži vyslali núdzový signál v nedeľu skoro ráno pre poruchu plavidla. Polícii povedali, že sú španielskej národnosti a v oblasti hľadali jantár. Podľa poľských médií sa iba jeden z nich identifikoval dokladmi. Polícia ich krátko po záchrane prepustila. Teraz za to čelí kritike, pretože sa ukázalo, že ich údajné telefónne čísla sú neaktívne.

Podľa poľských médií mali drahú potápačskú výbavu a v súčasnosti už nie sú v Poľsku. Morawiecki preto nariadil vypracovanie veľmi dôkladnej správy. "Samozrejme, je možné, že to boli nebezpeční ľudia", je však možné aj to, že neboli a to, čo vyhlásili, bola pravda, povedal poľský premiér. Správa, o ktorú požiadal, bude obsahovať aj informácie, ktorými disponujú tajné služby. "V čase vojny na Ukrajine, keď sa výrazne zvýšilo riziko sabotáže zo strany Ruska, je samozrejmé, že treba posilniť dohľad nad kritickou infraštruktúrou," uviedol Morawiecki.

Prítomnosť potápačov v danej oblasti Gdanského zálivu vyvoláva podľa bezpečnostných expertov obavy. Súvisia s napätím vo vzťahoch s Ruskom pre dodávky energonosičov a s podporou Poľska Ukrajine, ktorá sa bráni voči ruskej agresii, napísala agentúra AP. Poľský týždenník Wprost napísal, že muži sa v danej oblasti potápali takmer šesť hodín bez ohľadu na mimoriadne náročné podmienky - sila vetra bola 7-8 stupňov Beaufortovej stupnice a voda mala tri stupne Celzia.