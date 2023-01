Trojnásobnej mamičke diagnostikovali rakovinu: Podľa lekárov za to môže manikúra

Trojnásobnej mamičke sa pod nechtom vyvinula rakovina. Podľa lekárov je šanca, že to spôsobila manikúra.

Kalifornčanka Grace Garciová cítila po jednej z manikúr veľkú bolesť prsta a vyzeralo to, že sa jej na nechtovej kožičke tvorí pľuzgier. Keď sa jej prst nezahojil ani do troch mesiacov, vedela, že niečo nie je v poriadku. Navštívila dermatológa, ktorý jej urobil biopsiu prsta. Krátko na to Grace diagnostikovali formu nemelanómovej rakoviny kože, známu ako spinocelulárny karcinóm.

„Nemohla som tomu uveriť. Niečo také jednoduché ako manikúra ma mohlo zabiť,“ povedala trojnásobná matka. Gracein lekár Teo Soleymani uviedol, že rakovinu spôsobil ľudský papilomavírus (HPV) a jej rozvoj mohla spôsobiť manikúra. Nie je presne jasné, koľko rakovín nechtov vírus spôsobuje, ale Dr. Soleymani hovorí, že v krajine zaznamenal rastúci počet prípadov.

„Zaujímavé je, že takmer každá rakovina kože, s ktorou som sa zaoberal a ktorá zahŕňala prsty alebo nechty, je spojená s HPV. A deje sa to u mladších pacientov. To je alarmujúce,“ povedal lekár. Prípady, keď rakovinu spôsobuje manikúra, sú zriedkavé. „Málokedy vidíme vysoko rizikový spinocelulárny karcinóm vznikajúci z tohto, ale už som mal takých prípadov pol tucta,“ uzavrel.

HPV je vírusová infekcia, ktorá sa vo väčšine prípadov prenáša pohlavným stykom. Ide o najbežnejšiu sexuálne prenosnú infekciu na svete. Najmenej 14 typov vírusov HPV, ktoré sú klasifikované ako vysokorizikové, môže spôsobiť rakovinu, u žien napríklad rakovinu krčku maternice.