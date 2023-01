Natasha ukázala, ako skladuje oblečenie: Keď uvidíte tento trik, zabudnete na staré metódy!

Natasha Swingler sa na Instagrame podelila o geniálny trik, ako ušetriť množstvo miesta v šatníku či skrini. Ak uvidíte toto video, svoje nohavice už nebudete ukladať starým spôsobom.

Ako píše Daily Mail, Natasha je hrdá mamička dvoch detí, ktorá je známa svojimi skvelými domácimi tipmi. Aktívna je na svojom účte "Effective Spaces" na Instagrame, kde často pridáva virálne videá. Jedným z nich sa stalo aj to, kde ukazuje ako zvykne ukladať rôzne kusy oblečenia.

Natasha najprv džínsy zložila vertikálne a potom na konci záhybu zavesila vešiak na dve pútka na opasok. Potom zložila spodnú polovicu a položila ju na tyč vešiaka. Výsledkom bolo viac miesta v šatníku a dokonalý poriadok. Ochotne poriadila aj sledujúcim, ktorí majú menej miesta na vešanie. Pri skladovaní na policiach žena najprv džínsy položila na rovný povrch, dvakrát preložila obe časti nohavíc v oblasti kolien smerom nahor a opäť vertikálne. Vďaka tejto technike zistíte, že skladovanie oblečenia nemusí byť problém.

Sledujúci ostali v šoku z toho, že im to nikdy predtým nenapadlo. Tisíce ľudí si Natašinu techniku okamžite osvojilo a poďakovali za jej vynikajúce tipy. Jedna žena sa priznala, že kedysi nedbalo hádzala džínsy do jednej veľkej zásuvky. Ďalšia dodala, že po osvojení novej techniky dokáže uložiť oblečenie štvorčlennej rodiny do jednej skrine.