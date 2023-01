Ako často by ste sa mali sprchovať? Odborník rozlúskol dilemu raz a navždy: Jeho odpoveď vás šokuje

Otázka, ktorá vám možno napadla, no nikdy ste sa ju neodvážili položiť svojim blízkym či kamarátom - Ako často sa sprchujete? Poviete si, banálna vec, no rozmýšľali ste už nad tým, ako často by ste sa mali sprchovať?

Vedec a zakladateľ jednej zo značiek starostlivosti o pleť túto dilemu rozlúskol za vás. Pripravte sa, jeho odpoveď vás šokuje. „Väčšina ľudí sa sprchuje denne, avšak prílišné vystavenie sa mydlu a veľmi teplej/horúcej vode môže poškodiť vašu ochrannú vrstvu pokožky (známu tiež ako kyslý plášť)," uviedol odborník s tým, že to môže byť obzvlášť problematické pre ľudí s kožnými ochoreniami ako je psoriáza a ekzém. Sprchujete sa poriadne? Lekárka odhaľuje 5 častí tela, na ktoré pri umývaní zabúdame! „Niektoré mydlá sú veľmi zásadité, čo pri nadmernom používaní môže viesť k podráždeniu pokožky," vysvetľuje a dodáva, že príliš časté sprchovanie môže tiež narušiť kožný mikrobióm, ktorý hrá zásadnú úlohu pri ochrane nášho imunitného systému. Naopak, príliš dlhá doba bez kúpania povedie k telesnému pachu, potu, mazu a odumretým kožným bunkám, ktoré sa môže hromadiť na povrchu pokožky a upchávať póry. „Takto si môžete privodiť aj akné," upozorňuje odborník. pokračovanie ‹ 1 2 ›