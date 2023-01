Na to, čo objavila v jedle z McDonaldu, nebola pripravená: To je hnus! Z fotiek vám príde nevoľno

Žena si v jednej z pobočiek fastfoodoveho reťazca McDonald’s objednala kurací wrap. Keď však pri konzumácii začula nečakané chrumkanie, prekvapilo ju to tak veľmi, že musela požiadať svojho partnera, aby potvrdil, či v jedle vidí to isté, čo ona.

Shelby Forresterová sa s priateľom Jakeom zastavila v jednej z britských pobočiek McDonaldu, kde si objednala kuraciu pochúťku v tortille. O to väčšie bolo jej prekvapenie, keď po niekoľkých sústach začula chrumkanie čohosi tvrdého. „Čakala som, že to bude len kus kurčaťa,“ uviedla Shelby, ktorá v jedle objavila slimáka.

„Vypľula som to a bola som asi desať minút ticho. Môj partner sa spýtal, čo mi je, tak som ho požiadala, aby sa na to pozrel a objasnil, čo to je. Povedal, že je to slimák a ja som mu odpovedala, že viem. Nevedela som, čo mám robiť. Či mám bežať k umývadlu a zvracať, alebo sa hnevať,“ vysvetlila prekvapená žena.

Situácia ju znechutila, no zároveň spustila obavy. „Bol som paranoidná, či mi to nespôsobí nejaký druh choroby, pretože slimáky prenášajú všeličo,“ povedala Shelby. Po zážitku pár vyhodil zvyšok jedla do koša a zavolal obsluhu. Hoci im ponúkli ďalšie jedlo zadarmo, obaja to odmietli.

„Povedala som, že chcem svoje peniaze späť a aby s tým niečo robili. Chcela som nejakú kompenzáciu za to, že som mala v ústach slimáka,“ objasnila 25-ročná žena. „Pýtali sa ma, ako sa to tam dostalo. Povedala som, že netuším. Jedla som a zrazu som vypľula slimáka. Bolo to, ako keby si mysleli, že som šla do svojej záhrady, zobrala som slimáka a dala som si ho tam, aby som dostala jedlo zadarmo,“ dodala znechutene.

Shelby na druhý deň telefonovali z ústredia McDonaldu, aby sa jej ospravedlnili. Zároveň ju informovali, že slimáka budú testovať v laboratóriu. Žena zvykla navštevovať reťazec dvakrát do mesiaca, ale po tomto zážitku sa zaprisahala, že už tam nebude jesť nikdy: „Bola som fanúšikom McDonaldu. Nie sú to síce gurmánske jedlá, ale sú rýchle, jednoduché a celkom chutné. No skončila som.“