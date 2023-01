To chcelo poriadnu výdrž! Neskutočné, čo sa na mori podarilo štyrom bratom z Anglicka

Robia mame radosť! Štyria bratia z Anglicka sa stali prvým súrodeneckým kvartetom, ktoré preveslovalo Atlantik.

A to predtým nijak zvlášť netrénovali a kým vyrazili na cestu, strávili na mori dokopy iba 50 hodín. Štvorica bratov Friendovcov z Tivertonu v Devone je navyše zvláštna tým, že ide o dva páry dvojičiek – Jack a Hamish majú 26 rokov a mladší Euan a Arthur majú 24. Na svoju epickú plavbu sa vydali 12. decembra z La Gomery na Kanárskych ostrovoch. O 33 dní neskôr a o 4 708 km ďalej dorazili na karibský ostrov Antigua.

„Nikto z nás predtým nejak veľa nevesloval,“ povedal Hamish, ktorý pracuje v realitách. „Bola to jedna z tých výziev, ktoré som videl na instagrame a povedal som si, že to vyzerá skvele a prečo to neskúsiť,“ dodal. V skutočnosti to bola veľká drina. Bratia sa pri veslovaní striedali po dvoch hodinách a dve hodiny oddychovali. Trápili ich mozole, opuchnuté ruky a modriny.

V ich 8,5-metrovom člne bolo cez deň na slnku veľmi horúco. Vodu pili z odsoľovacieho zariadenia poháňaného slnečnými panelmi. Denne museli zjesť 6 000 kalórií špeciálneho zmrazeného jedla. Uprostred mora strávili aj Vianoce a Nový rok. Pri tejto príležitosti si dali puding plnený brandy, ktorý im pripravil ich otec.

Cez Atlantik neveslovali len tak, pretože ich to bavilo. Cieľom bolo získať peniaze pre tri miestne charity. Podarilo sa im vyzbierať viac ako 100-tisíc eur.