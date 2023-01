Nenápadné ochorenie vás môže položiť na kolená: Ako neuvážene skáčeme hrobárovi rovno na lopatu!

Až donedávna bol zápal následok ochorenia, nie ako jeho príčina. Výskumy posledných dvadsiatich rokov ale dokazujú, že je to skrytý zabijak, je to príčina rýchlejšieho starnutia, vyššieho rizika rozvoja celého radu ochorení vrátane rakoviny a demencie, a teda príčina predčasného úmrtia.

Kto chce žiť dlho, a predovšetkým v zdraví, musí sa pripraviť na večný boj so zápalmi. Lepšie povedané im neustále predchádzať. Stravou, pohybom a zdravým správaním.

Docentka Shilpa Ravellová, gastroenterologička na Columbia University v New Yorku vydala nedávno o celej problematike populárno-náučnú knihu s názvom Tichý oheň: Príbeh zápalu, stravy a choroby. „Predtým sme o zápale hovorili prevažne ako o následku, nie ako o hlavnej príčine choroby. V posledných niekoľkých desaťročiach však pribúda dôkazov, že zápal sám o sebe môže spôsobovať vyššiu mieru chronických ochorení alebo je s nimi spojený. Zápal ovplyvňuje starnutie, mikroorganizmy v našich črevách a funkciu našich čriev,“ vysvetlila docentka Ravellovho denníka The Independent, prečo celú tému spracovala do knihy.