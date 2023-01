Kto bude novým prezidentom Českej republiky? Takto vidí druhé kolo volieb kandidát Pavel

Druhé kolo prezidentských volieb v Česku bude podľa kandidáta Petra Pavla súbojom sveta slušnosti a dôstojnosti so svetom lží a manipulácií. Danuše Nerudová, ktorá v prvom kole volieb skončila tretia, mu na spoločnej tlačovej konferencii v utorok prisľúbila svoju plnú podporu, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

Pavel pripustil, že pred prvým kolom volieb mal voči kandidátke Nerudovej určité výhrady rovnako ako ona k nemu. To však podľa neho neznamená, že teraz nemôžu spolupracovať. "Súperenie zostalo v prvom kole," povedal kandidát na prezidenta.

Doteraz len slovnú podporu Nerudovej chcú spoločne pretaviť do konkrétnej spolupráce. "Bude to nielen o verbálnej podpore, ale aj o zdieľaní reklamných priestorov a spoločnom vystúpení na niektorých akciách," spresnil. Napríklad vo štvrtok spolu budú na predvolebnej akcii v Ostrave.

Pavel chce tiež nadviazať na témy, ktoré do kampane priniesla Nerudová. "Vnímam to ako prevzatie štafetového kolíka. Dôležité je, aby témy, ktoré pani profesorka do kampane priniesla, nezostali ležať ladom," povedal Pavel. Tým, ktorí sa na nich podieľali, chce dať šancu v tom pokračovať.

Okrem spolupráce dvoch bývalých súperov budú spolupracovať aj ich tímy. "Mnoho dobrovoľníkov súhlasilo, že sa zapojí do kampane pred druhým kolom," povedala Nerudová a dodala, že chce byť nositeľom pozitívnych tém.