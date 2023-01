Američan má kontroverzný koníček: Vďaka nemu sa stal otcom už 57 detí! Na ceste sú ďalšie

Američan menom Kyle Gordy je otcom 57 detí. Tvrdí však, že jeho sexuálny život už roky stagnuje. Napriek tomu sa onedlho stane otcom ďalších 14 detí.

Ako je to teda možné? Kyle Gordy má vskutku nezvyčajnú záľubu. Je ňou darovanie spermií. Prezradil, že práve kvôli tomu je jeho sexuálny život na bode mrazu, no nesťažuje sa. O téme informuje The Mirror.

V snahe pomôcť rodinám, ktoré majú problém s počatím, svoje služby dokonca ponúka úplne zadarmo. Práve vďaka tejto jeho kontroverznej záľube si získal popularitu na sociálnych sieťach. Tam ho aj mnohé ženy najčastejšie kontaktujú.

Muž priznáva, že mu zvykne písať mnoho žien, ktoré si prajú mať jeho dieťa. Má to však aj negatívny efekt. Kyle nielenže nemá sex, no aj samotná masturbácia nie je preňho to, čo bývala. Teraz už z nej nedokáže mať potešenie a celé mu to pripadá ako robotická a opakujúca sa činnosť.

Sexuálneho života sa Kyle vzal hneď z niekoľkých dôvodov. V prvom rade sa snaží mať čo najväčší počet spermií, aby darovanie prebehlo úspešne. Rovnako sa obáva, aby náhodou nedostal pohlavnú chorobu. Nechce totiž v žiadnom prípade ohroziť samotné darcovstvo.

V súčasnosti má Kyle na ceste už ďalších 14 detí. O nové ponuky rozhodne núdzu nemá, keďže na ďalší mesiac už má dohodnuté ďalšie 3 ženy. Nie všetky ženy sú však z USA. Kyle sa hrdo chváli, že svoje spermie rozdal už aj ženám v Európe. Dokonca jedno jeho dieťa sa narodilo aj u našich susedov, a to konkrétne na Ukrajine.