Boris Johnson napíše memoáre: Budú o jeho pôsobení vo funkcii britského premiéra

Bývalý britský premiér Boris Johnson uzatvoril dohodu s vydavateľstvom Harper Collins na napísanie memoárov.

Kniha sa sústredí na jeho život v čase, keď vykonával funkciu premiéra, a s tým súvisiace udalosti novodobej britskej histórie. TASR o tom informuje podľa pondelkovej správy agentúry Reuters.

Harper Collins v pondelok potvrdilo, že s Johnsonom uzatvorilo dohodu, no nezverejnilo honorár pre bývalého premiéra a ani to, kedy knihy vyjde. Arabella Pikeová riaditeľka jednej z divízii vydavateľstva, ktorá získala práva na Johnsonovu knihu, uviedla, že to budú "memoáre ako žiadne iné". "Teším sa na prácu s Borisom Johnsonom pri písaní o jeho čase v úrade, počas ktorého nastali niektoré z najdôležitejších udalostí nedávnej histórie Spojeného kráľovstva," povedala Pikeová.

V čase, keď bol Johnson premiérom, vystúpila Británia z Európskej únie a svet zasiahla pandémia koronavírusu, s ktorou súvisí aj aféra s oslavami vo vládnych budovách počas lockdownu. Tento škandál bol napokon jedným z dôvodov, pre ktoré Johnson vlani v septembri z funkcie odstúpil. Toto obdobie zahŕňa aj počiatočnú reakciu Británie na vojenskú inváziu Ruska na Ukrajinu.

Johnson zarobil až jeden milión libier (približne 1,1 milióna eur) za štyri prejavy, ktoré predniesol po odchode z postu lídra vládnej Konzervatívnej strany. Očakávalo sa však, že po odchode z funkcie sa vráti ku kariére spisovateľa a stane sa rečníkom. Napísal napríklad biografiu jedného z jeho hrdinov - britského vojnového lídra Winstona Churchilla. Ešte pred nástupom do funkcie premiéra tiež súhlasil, že napíše knihu o anglickom dramatikovi Williamovi Shakespeareovi.