Nemecký minister: Putinovi sa nepodarilo zničiť našu ekonomiku

Ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi sa vojnou na Ukrajine nepodarilo zničiť nemecký priemysel.

Ako referuje spravodajský web CNN, na pondelkovej konferencii to povedal nemecký minister hospodárstva Robert Habeck. „Bol to Putinov plán, spôsobiť rozpad nemeckého priemyslu, ale jeho plán zlyhal,“ povedal Habeck na energetickej konferencii v Berlíne, ktorú organizovali ekonomické noviny Handelsblatt.

Habeck dúfa, že Nemecko prekoná energetickú krízu do roku 2024, a dodal, že vďaka rýchlej výstavbe infraštruktúry pre dovoz plynu sa očakáva, že zásobníky tejto komodity budú plné počas tohto kalendárneho roka aj pre budúcu zimu. To by podľa neho viedlo k „bezpečným a stabilným dodávkam plynu za mierne ceny“.

Nemecku sa podarilo po krátko mrazivom období v decembri a vďaka zatiaľ teplému januáru udržať stav v zásobníkoch plynu na 90 % ich kapacity. Situácia by sa však podľa Habecka mohla ľahko zhoršiť. „Ak teploty klesnú pod nula stupňov Celzia, Nemecko spotrebuje približne jedno percento svojich zásob plynu za deň,“ varoval Habeck a na záver skonštatoval: „Ak budeme mať po zimných mesiacoch primerané zásoby plynu, už nezažijeme minuloročné šialenstvo.“