Rozhodla sa zostať a bojovať za svoj ľud: Exposlankyňu († 32) chladnokrvne zastrelili v jej dome

Útok sa odohral v noci na nedeľu v Kábule, v dome 32-ročnej exposlankyne. O život prišiel aj jeden z jej ochrankárov. Druhý ochrankár, ako aj brat bývalej poslankyne utrpel pri útoku zranenia, informuje TASR na základe správy agentúry Reuters.

Podľa panarabskej televízie al-Džazíra tretí ochrankár z miesta činu ušiel s peniazmi a šperkami. Prípadom sa zaoberá polícia, ktorá nateraz odmietla špekulovať o motívoch páchateľa.

🖤 Mursal Nabizada, woman parliamentarian in #Afghanistan, was brutally killed alongside her bodyguard in her home, in #Kabul.



I am sad and angry and want the world to know! She was killed in darkness, but the #Taleban build their system of Gender Apartheid in full daylight. pic.twitter.com/7bCPYQpUZs