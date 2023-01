Mal to byť krátky let, nastalo peklo: Lietadlo pochovalo 68 ľudí, z posledných záberov pred pádom mrazí

Najtragickejšia havária lietadla v Nepále za tridsať rokov! Najmenej 68 ľudí zomrelo, keď v nedeľu havarovalo lietadlo v meste Pókhará v centrálnom Nepále.

Na palube lietadla spoločnosti Yeti Airlines bolo 68 pasažierov a štyria členovia posádky. Príčina nešťastia nebola bezprostredne po nehode známa. Lietadlo letelo z hlavného mesta Káthmandu do mesta Pókhará, let mal trvať 27 minút. Pristávalo na letisku, ktoré uviedli do prevádzky pred dvoma týždňami. Po páde do rokliny rieky Seti začal jeho vrak horieť.

Záchranári pracujú na mieste havárie asi jeden a pol kilometra od pristávacej dráhy. Medzi cestujúcimi bolo 15 cudzincov: piati Indovia, štyria Rusi, dvaja Juhokórejčania. Ďalší štyria zahraniční cestujúci pochádzali z Írska, Austrálie, Argentíny a Francúzska.

Mesto Pókhará je vstupnou bránou na obľúbený vysokohorský chodník v Himalájach. Nepálsky letecký priemysel zaznamenáva v ostatných rokoch rozmach.

Pre nedostatočné školenia personálu a technickú údržbu však nedosahuje bezpečnostné štandardy vyspelých krajín. EÚ preto zakázala všetkým nepálskym leteckým dopravcom vstup do jej vzdušného priestoru. Avšak, aj skúsení piloti mávajú problémy pri štarte či pristávaní na dráhach uprostred zasnežených hôr.