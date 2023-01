Pavel získal masívnu podporu zo strany súperov: Najbližšie dni budú riešiť taktiku!

Petrovi Pavlovi som prišiel zagratulovať k výsledku a vyjadriť podporu. Taktiku sme zatiaľ nedohadovali, uviedol to Marek Hilšer pri odchode z volebného štábu Petra Pavla, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

"Taktiku sme zatiaľ nedohadovali. Na to je ešte skoro, môžeme prísť zajtra. Ale ja som prišiel za pánom generálom, aby som mu zagratuloval k výsledku. Prišiel som mu vyjadriť slová podpory a budem rád, ak sa mu za štrnásť dní podarí zopakovať výsledok. Myslím, že on bude dobrý prezident pre Českú republiku," povedal porazený kandidát Hilšer, ktorý skončil na šiestom mieste.

Tímu Petra Pavla ponúkol, že by kandidáta podporil aj osobne na výjazdoch alebo iným spôsobom. Pred ním do Pavlovho štábu prišiel aj druhý senátor Pavel Fischer. "Prvé kolo volieb skončilo, to druhé práve začína. Plne podporujem Petra Pavla proti Andrejovi Babišovi," napísal Fischer pod spoločnú fotku s Pavlom a ich manželkami.

Danuše Nerudová, Pavel Fischer a Marek Hilšer postupne dorazili v sobotu večer do volebného štábu Petra Pavla v pražskom Starom meste. Senátori Fischer aj Hilšer v tohtoročných prezidentských voľbách kandidovali druhý raz. Občania Českej republiky si mohli v piatok a v sobotu voliť v prvom kole volieb nového prezidenta alebo prezidentku. Volebné miestnosti sa zatvorili o 14.00 h. Svoj hlas mohlo odovzdať 8,3 milióna oprávnených voličov, o ktorých priazeň sa uchádzali ôsmi prezidentskí kandidáti. Do druhého kola postúpili Petr Pavel a Andrej Babiš. To sa uskutoční 27. a 28. januára.