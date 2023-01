Prvé rande sa skončila desivo: Po bozku skončila sexi modelka v nemocnici!

Prvý bozk s potenciálnym budúcim partnerom je vždy okamih, na ktorý sa len tak nezabúda. Dopadnúť môže čarovne s motýlikmi v brušku, no naopak aj úplnou pohromou. Svoje o tom vie jedna turecká modelka.

Ako informuje portál New York Post, modelka údajne potrebovala naliehavú operáciu po horúcom bozku na prvom rande! Muž sa jej totiž počas bozkávanie zahryzol do jazyka, a to poriadne. Influencerka dokonca celú situáciu zaznamenala na video.

"Ach bože, veľmi to bolí. Je to vtip?" vyhŕkla 34-ročná Ceyda Ersoy po nepríjemnom incidente. Prezradila, že s mužom, ktorý nezvládol ich prvý bozk sa poznala už mesiac a na tento moment sa už náramne tešila. Nedočkavosťou očividne horel aj tajomný nápadník, ktorý podľa slov modelky jej jazyk rozhryzol na dve časti.

Po incidente krásku previezli do nemocnice, kde jej rozpoltený jazyk zašili. Operácia prebehla našťastie bez komplikácií. Teraz sa Ceyda spolu so svojimi sledovateľmi na celom incidente už len zabáva. Niektorí dokonca záhadného milenca nazvali predátorom či mimozemšťanom.