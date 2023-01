Prezidentské voľby v Česku: Nerudová odovzdala hlasovací lístok v pohostinstve

Kandidátka na prezidentku Českej republiky Danuše Nerudová odovzdala hlasovací lístok v piatok v osade Podlesí, ktorá je súčasťou mesta Kuřim.

Volebná miestnosť sa tam nachádza v priestoroch miestneho pohostinstva. TASR správu prevzala z portálov Novinky.cz a iDnes.cz. Nerudová prišla voliť spolu s manželom a dvoma synmi, pričom vo volebnej miestnosti na ňu čakalo množstvo novinárov, keďže je jednou z favoritiek na víťazstvo. Za úspech by považovala zisk 20 percent hlasov v prvom kole, uviedla po voľbe.

Bývalá rektorka Mendelovej univerzity v Brne vyhlásila, že by sa chcela stať inšpiráciou pre mladých ľudí, aby videli, že sa "môžu stať súčasťou zmeny a podieľať sa na nej". "Doteraz to ešte žiadna žena nedokázala. Dúfam, že konečne príde zmena a spolu dokončíme príbeh, ktorý sme začali," povedala Nerudová. Oznámila tiež, že volila samu seba.

V tretej priamej voľbe prezidenta v histórii samostatnej Českej republiky kandidujú Andrej Babiš, Jaroslav Bašta, Karel Diviš, Pavel Fischer, Marek Hilšer, Danuše Nerudová, Petr Pavel a Tomáš Zima. Voľby sa konajú počas dvoch dní, v piatok sa hlasuje od 14.00 do 22.00 h, v sobotu (14. 1.) budú volebné miestnosti otvorené od 8.00 do 14.00 h. Neoficiálne výsledky prvého kola by mali byť známe v sobotu podvečer.