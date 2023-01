Mama 3 detí záhadne zmizla na Nový rok: Priatelia odhalila desivú pravdu o rodine!

Záhadné zmiznutie matky troch detí naberá na obrátkach. Dôkazy svedčia proti jej vlastnému mužovi! Teraz však blízki priatelia nezvestnej odhaľujú kľúčové detaily prípadu.

Mike a Mandi Silva boli blízki priatelia nezvestnej Any Walshe. Spoznali sa pred 4 rokmi, keď si od nej začali prenajímať byt a stali sa dobrými priateľmi. Z jej zmiznutia boli nesmierne šokovaní, no teraz tvrdia, že Ana už dlhšiu dobu nebola vo svojej koži. Ako informuje portál New York Post, dvojica prezradila médiám, že im ich nezvestná priateľka sľubovala po Novom roku obrovské prekvapenie. Bližšie informácie im však neprezradila.

Na prípade je podozrivých hneď niekoľko vecí. Okrem údajného oznámenia veľkej noviny sa Ana za posledné obdobie správala inak než zvyčajne. Napríklad len krátko pred Novým rokom sa snažila získať, čo najväčšiu finančnú hotovosť, a tak sa snažila predať byt aj vlastné auto.