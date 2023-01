Srí Lanka šetrí, kde sa dá: Neobvyklé, ako chce krajina bojovať s krízou

Srí Lanka, ktorá sa potýka s ekonomickou krízou, z úsporných dôvodov zmenší o tretinu svoje pozemné vojsko.

Podľa agentúry AFP to dnes oznámil tamojší minister obrany. Ešte tento rok odíde do výslužby 65.000 vojakov zo zhruba 200.000. Do konca desaťročia chce ministerstvo znížiť stav vojska na 100.000 mužov.

"Celkovým cieľom tohto strategického plánu je vybudovať technicky a takticky spoľahlivé a vyvážené obranné sily," uviedlo ministerstvo podľa AFP. Podľa odborníkov predstavovala obrana v minulom roku takmer desať percent srílanských vládnych výdavkov.

Juhoázijský ostrovný štát sa už niekoľko mesiacov potýka s nedostatkom potravín aj pohonných látok, čo značne strpčuje život 22 miliónom obyvateľov. Prezident Ranil Vikremesinghe presadil rozpočtové škrty a zvýšil dane, aby krajina mohla prejsť na záchranný program Medzinárodného menového fondu.