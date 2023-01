Miloš Zeman už odvolil: Zvláštne, čo povedal po vhodení obálky do urny! Prezradil, komu dal hlas?

Budúci český prezident by mal mať predovšetkým veľké politické skúsenosti, pretože človek, ktorý v politike iba začína, je rizikom pre občanov aj sám pre seba.

Po vhodení hlasovacieho lístka v prvom kole českých prezidentských volieb na základnej škole v Lánoch to povedal odchádzajúci prezident Miloš Zeman, informuje TASR.

Zeman naznačil, že touto charakteristikou už prezradil, koho volil. V poslednej televíznej debate pred voľbami vo štvrtok večer, na ktorej sa zúčastnili traja najväčší favoriti volieb, vyčítal expremiér Andrej Babiš nedostatok politických skúseností obom svojim hlavným rivalom – generálovi Petrovi Pavlovi i bývalej rektorke Mendelovej univerzity v Brne Danuši Nerudovej.

Podľa Zemana človek bez skúseností by do prezidentského úradu priniesol síce niečo nové a zaujímavé, ale "iba v tom zmysle, ako keď v matematike existujú záporné čísla, a my potrebujeme čísla kladné".

Priama voľba prezidenta je podľa Zemana zásadná z viacerých dôvodov, uviedol dva. "Občania sú vtiahnutí do politiky v dobrom slova zmysle: musia premýšľať, komu dajú svoj hlas, a keď sa tohto práva vzdajú, kapitulujú," uviedol.