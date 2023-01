Mladík, ktorý hádzal vajíčka do Karola III. spoznal trest: Je za svoj čin potrestaný adekvátne?!

Súd v londýnskom Westminsteri dnes uložil 21-ročnému mužovi pokutu 100 libier (asi 112 eur) za to, že 6. decembra hodil vajcia smerom na britského kráľa Karola III. Ďalších 85 libier (asi 96 eur) Harry Spartacus May zaplatí na súdnych poplatkoch. Pred súdom povedal, že svojh čin ľutuje, napísala dnes agentúra AFP.

Žalobca Jason Seetal súdu opísal, že polícia Maya zatkla pri mestskej radnici v Lutone neďaleko Londýna po tom, čo po kráľovi vrhol vajcia. Hoci sa netrafil, ochranka Karola III. nakrátko odviedla od zhromaždeného davu ľudí, s ktorými kráľ hovoril. Po chvíli sa opäť vrátil.

Odsúdený May polícii povedal, že podľa neho kráľ ukázal návštevou "chudobného mesta", ako je Luton, zlý vkus a on na to chcel svojím činom upozorniť. Počas dnešného vypovedania rozsudku na súde vo Westminsteri, kde sedel v okuliaroch a koženej bunde, neprejavil May viditeľnú emóciu, píše list The Independent.

Pre Karola III. to nebolo prvýkrát, keď na neho ktosi z davu vrhol vajcia. V novembri 2022 zadržala polícia muža, ktorý hádzal vajcia na Karola III. aj jeho manželku Camillu a kričal pri tom, že "táto krajina bola vybudovaná z krvi otrokov". Incident sa stal v Yorku, kde kráľovský pár odhaľoval sochu zosnulej kráľovnej Alžbety II. Tridsaťdvaročný muž stane pred súdom 20. januára.