Prezidentské voľby u našich susedov: Neuveríte, kto odhlasoval hneď medzi prvými

Expremiér Českej republiky a kandidát na prezidenta Andrej Babiš zamieril v piatok do volebnej miestnosti v obci Průhonice medzi prvými voličmi.

Napísal o tom spravodajský portál Novinky.cz, informuje TASR. Spolu s Babišom prišla odvoliť aj jeho rodina. Expremiér povedal, že na Pražskom hrade by mal sedieť niekto iný, ako tí, ktorých podporuje vláda. "Uvidíme ako to dopadne. Myslím si, že mám čo ponúknuť ľuďom," citovali Babišove slová Novinky.cz. Zároveň sa označil za nezávislého kandidáta. Dodal, že ak by neuspel, zostal by predsedom hnutia ANO.

V tretej priamej voľbe prezidenta v histórii samostatnej Českej republiky kandidujú okrem Babiša aj Jaroslav Bašta, Karel Diviš, Pavel Fischer, Marek Hilšer, Danuše Nerudová, Petr Pavel a Tomáš Zima.

Podľa dát z posledných prieskumov sú favoritmi voľby expremiér a predseda hnutia ANO Andrej Babiš, bývalý vedúci vojenského výboru NATO a bývalý náčelník Generálneho štábu Armády Českej republiky Petr Pavel a bývalá rektorka Mendelovej univerzity v Brne Danuše Nerudová.

Voľby sa konajú počas dvoch dní, v piatok sa hlasuje od 14.00 do 22.00 h, v sobotu (14. 1.) budú volebné miestnosti otvorené od 8.00 do 14.00 h. Neoficiálne výsledky prvého kola by mali byť známe v sobotu podvečer.