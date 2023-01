Manželov, ktorí týrali 13 detí, dostihol trest: Odporné, čo nevinným bytostiam robili! Prípad nemá obdoby

Políciu zalarmovala 17-ročná dievčina, ktorá sa k úteku odhodlala po dvoch rokoch plánovania. Pôvodne ušla z domu v kalifornskom meste Perris, ktoré sa nachádza zhruba 110 kilometrov východne od Los Angeles, ešte so sestrou, tá sa ale zo strachu z rodičov vrátila. Keď polícia dorazila na miesto, našla jedno z už dospelých detí pripútané reťazou k posteli. Všetci zadržaní boli v zbedačenom stave a podvyživení.

#BREAKING: David and Louise Turpin, Perris couple accused of abusing, torturing kids, to face trialhttps://t.co/ZD5NBi5zjX pic.twitter.com/fniJIUcwd9