Kto zosadí Zemana z prezidentského kresla? Naši susedia si volia novú hlavu štátu

V Českej republike sa dnes otvoria volebné miestnosti. Obyvatelia budú rozhodovať o tom, kto sa stane novou hlavou štátu, prípadne kto postúpi do druhého kola volieb o dva týždne. V piatok, teda v prvý deň volieb, budú miestnosti otvorené od 14.00 do 22.00 h. V sobotu sa hlasuje od 8.00 do 14.00 h, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

Ako prví mohli v českých prezidentských voľbách hlasovať už v stredu ľudia, ktorí sú v izolácii pre covid. Záujem o hlasovanie cez okienko auta bol však minimálny, podľa Českej televízie túto možnosť využilo len niekoľko desiatok občanov. O tom, kto sa stane novým českým prezidentom alebo prezidentkou, bude môcť rozhodnúť 8,3 milióna oprávnených voličov. Česi žijúci v zahraničí môžu svoj hlas odovzdať na českých zastupiteľských úradoch. O post hlavy štátu v Česku sa uchádzajú Andrej Babiš, Jaroslav Bašta, Karel Diviš, Pavel Fischer, Marek Hilšer, Danuše Nerudová, Petr Pavel a Tomáš Zima. Podľa posledných prieskumov sa vykryštalizovala skupina troch hlavných favoritov: bývalý predseda vojenského výboru NATO generál Petr Pavel, expremiér a šéf opozičnej strany ANO Andrej Babiš a bývalá rektorka Mendelovej univerzity v Brne Danuše Nerudová. Český politológ prirovnal Babišovu kampaň k Ficovej: Tieto 3 veci majú spoločné! Posledná je najhoršia Kandidátom na prezidenta sa v Česku môže stať ktokoľvek, kto dosiahol vek 40 rokov a je svojprávny. Pôvodne sa o funkciu prezidenta ČR v týchto voľbách uchádzalo 21 kandidátov. Po kontrole prihlasovacích listín však české ministerstvo vnútra zaregistrovalo len deviatich. V zozname v tom čase bola ešte Denisa Rohanová a, naopak, chýbal súčasný kandidát Karel Diviš. Toho do boja o Pražský hrad vrátil až Najvyšší správny súd, ktorý zároveň vyradil Rohanovú.