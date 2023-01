Babiš v predvolebnej debate: Neviem o tom, že by ma vo Francúzsku vyšetrovali

Český expremiér a kandidát na prezidenta Andrej Babiš si nie je vedomý toho, že by ho vo Francúzsku niekto vyšetroval. Povedal to vo štvrtkovej debate pred prezidentskými voľbami v televízii Nova.

Babišova kauza s praním špinavých peňazí vo Francúzsku je známa od augusta, keď o nej informoval francúzsky denník Le Monde, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe. "Mňa nikto nekontaktoval. Ak by ma niekto vyšetroval, snáď ma kontaktuje," vyhlásil Babiš. Kauza Pandora Papers bola podľa bývalého českého premiéra účelová. "Bol som podnikateľ, nebolo to žiadne pranie špinavých peňazí," dodal.

Na začiatku diskusie daroval Babiš Nerudovej kyticu a Pavlovi červenú šiltovku svojho hnutia ANO. Pavel mu zas podal makrónky v narážke na to, že Babiš tento týždeň navštívil francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona.

Jednou z tém debaty bolo zadlženie Česka a manažovanie covidovej krízy, keď bol premiérom Babiš, ktorý o sebe hovorí ako o krízovom manažérovi. Bývalý premiér odmietol, že by Českú republiku jeho vláda zadlžila. "Dovolím si nesúhlasiť ohľadom dlhu. Keď sme my končili v roku 2021, bol dlh nižší, než keď som sa stal ministrom financií v roku 2014," povedal Babiš.

K manažovaniu v čase covidu sa prihlásil. "Ja sa k tomu hlásim, bol som v prvej línii. Nikdy som nehovoril, že za to môže niekto iný," povedal Babiš, ale zdôraznil, že svedomie má čisté. Petr Pavel na to reagoval, že podľa neho Babiš nie je dobrý krízový manažér. "Každý si pamätáme situáciu, aká v dobe covidu panovala. Nedá sa to nazvať inak než chaos," povedal Pavel a pripomenul, že sa Babišovi v tom čase snažil dávať rady. Podľa Babiša však boli Pavlove návrhy odtrhnuté od reality a bol to len spôsob, ako sa zviditeľniť pred prezidentskou kandidatúrou. "Polovica ekonomického prepadu bola spôsobená chaosom," pridala sa ku kritike bývalého premiéra Danuše Nerudová. Podľa nej Česko zlyhalo v zvládaní covidovej krízy.