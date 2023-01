Z rozprávkovej výhry nočná mora: Ako 17-ročná vyhrala milión libier, nakoniec to trpko oľutovala

V roku 2013 vyhrala milión libier v EuroMillions jackpote ako 17-ročná. Jane Park prehovorila o temnej stránke svojej výhry. Svoj pohľad na vec vyjadrila v populárnej televíznej show Dr Phil.

Dnes už 27-ročná žena sa stala najmladšou osobou v histórii, ktorá vyhrala EuroMillions jackpot. Následne si prešla peklom, informuje portál The Mirror. Ľudia ju prenasledovali, vyhrážali sa jej smrťou… “Kiežby som to nikdy nevyhrala, nikomu by som to nepriala,” povedala Jane v televíznom prenose. “Neľutujem peniaze, ktoré som utratila. Ľutujem rozhodnutie prehovoriť o svojej výhre na verejnosti,” dodala.

Svoju skúsenosť opísala ako temnú a zvrátenú rozprávku. Komentáre na internete mali ťažký dopad na jej psychické zdravie. Pred výhrou pracovala ako asistentka a žila v nájomnom byte spolu so svojou mamou. Jej víťazný žreb bol prvý žreb, ktorý si v živote kúpila.