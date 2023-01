Satelitné snímky odhalili to, čo svet nemal vedieť: Toto Čína len tak nevysvetlí

Satelitné snímky viacerých čínskych miest, ktoré na konci decembra a začiatku januára vyhotovila spoločnosť Maxar, vykazujú zvýšenú aktivitu v okolí tamojších pohrebníctiev a krematórií.

To by mohlo dokazovať, že údaje, ktoré Peking zverejňuje v súvislosti s pandémiou, nezodpovedajú skutočnej situácii v krajine. Vo štvrtok to uviedla americká televízia NBC, informuje TASR.

Snímky Maxaru zobrazujú napríklad výstavbu nového parkoviska pri pohrebníctve na predmestí Tchung-čou v Pekingu či pracovníkov pohrebnej služby mesta Tung-ťiao v ochranných oblekoch, ktorí vykladajú z neustále prichádzajúcich nákladných áut rakvy. Na obe miesta pritom dohliadala polícia. Maxar zaznamenal zvýšený výskyt áut i pred ďalšími čínskymi pohrebníctvami a krematóriami.

NBC upozorňuje, že pekinské krematóriá pracujú v nepretržitom režime a čakacia lehota na spopolnenie tela je v súčasnosti až dva týždne. Niektoré pohrebníctva rodinám nepovoľujú ani spomienkové obrady, príbuzní ich preto vykonávajú v nemocniciach. Čínske zdravotnícke zariadenia vo svojich vonkajších priestoroch zároveň uskladňujú pripravené prázdne rakvy.