Horor vo veľkomeste: Mladík autom vrazil do davu na priechode, zabil 5 ľudí! Desivé zábery z kamery

Na videozáznamoch zverejnených na internete je vidieť, ako vodič po čine vystúpi z vozidla a začne do vzduchu vyhadzovať bankovky. Incident sa odohral na rušnej križovatke v 19-miliónovom Kantóne v stredu večer miestneho času (okolo poludnia SEČ) v dopravnej špičke.

Čína v poslednom čase zaznamenala niekoľko takýchto činov. Vo februári 2022 sa vodič vrútil do davu v juhočínskej provincii Fu-ťien, troch ľudí pripravil o život a deviatich zranil.

ALERT: Car ploughed into a group of pedestrians in the southern Chinese city of Guangzhou, 5 dead, 13 injured https://t.co/Sprno30pFU pic.twitter.com/4RRLdWzbFX