Hudobná scéna smúti: Zomrel jeden z najlepších gitaristov (†78)! Vášni sa venoval do poslednej chvíle

Vo veku 78 rokov zomrel jeden z najlepších gitaristov všetkých čias, Brit Jeff Beck. Držiteľ niekoľkých cien Grammy a člen rokenrolovej siene slávy posúval hranice blues, jazzu a rock'n'rollu. Zomrel v utorok po tom, čo sa "nakazil bakteriálnou meningitídou", uviedla dnes agentúra Reuters s odvolaním sa na vyhlásenie Beckových zástupcov.

Kde presne zomrel, nebolo jasné. Fenomenálny gitarista vydal albumy, ktoré žánrovo siahajú od blues, rocku a heavy metalu cez jazz fusion až po zmes rocku s elektronikou. Zahral si tiež na doskách radu iných hviezd, okrem iných Micka Jaggera, Tiny Turnerovej, Stevieho Wondera, Rogera Watersa či ZZ Top.

"Jefff bol skvelý človek a vynikajúci, geniálny gitarista. Žiadny ďalší Jeff Beck už nikdy nebude, "napísal na twitteri Tony Iommi, gitarista skupiny Black Sabbath.

Na scénu Beck vstúpil v roku 1965 ako člen legendárnej skupiny Yardbirds. Jej ďalšími členmi boli Eric Clapton a neskorší gitarista skupiny Led Zeppelin Jimmy Page. V roku 1967 založil Beck s Ronom Woodom (od roku 1974 členom Rolling Stones) a Rodom Stewartom kapelu Jeff Beck Group, ktorá sa ale po dvoch úspešných albumoch rozpadla. Neskôr kapelu rovnakého názvu založil s inými hudobníkmi. V druhej polovici 70. rokov začal spolupracovať s Janom Hammerom, s ktorým v roku 1980 nahral platňu There & Back.

Za Beckovo najúspešnejší album býva považovaná platňa Flash z roku 1985, na ktorej je aj nástrojárka Escape od Hammera, za ktorú Beck dostal v roku 1986 svoju prvú Grammy. S novým tisícročiam potom hudobník vplával na vlnu elektroniky, ktorá mu vyniesla tretiu Grammy za pieseň Dirty Mind z albumu You Had It Coming (2001). Posledným štúdiovým albumom Becka bola platňa Loud Hailer z roku 2016. V posledných rokoch spolupracoval a vystupoval okrem iného aj s hercom a hudobníkom Johnnym Deppom. Vlani v lete spoločne vydali album s názvom 18.