Výlet sa zmenil na nočnú moru: Chlapček bojuje o život kvôli obľúbenej pochúťke! Výstraha všetkým rodičom

Mladá rodinka si vychutnávala výlet v Disneylande spolu s ich najmladším členom. Radostné chvíle sa rýchlo zmenili na boj o život. Chlapček začal mať problémy s dýchaním a nikto nevedel, čo sa deje.

Ako o tom informoval The Sun, incident sa odohral v Disneylande počas pokojného rodinného výletu. Malý Briar si pochutnával na pukancoch, ktoré sa mu jeho mama Lakynn Dockersová rozhodla zobrať. Chceli totiž ísť na ďalšiu atrakciu. Chlapčekovi sa to nepáčilo a začal plakať. Počas nádychu sa mu však v krku zasekol kúsok kukurice.

Lakynn povedala, že chlapček pukanec hneď vykašľal, no plač neutíchal. Po chvíli začal naviac chrčať a nepravidelne dýchať. Matka okamžite bežala po pomoc. Hladina kyslíka bola v norme, ale sipot neveštil nič dobré. Zavolaná záchranná služba zmerala ďalšie životné funkcie, ktoré boli taktiež v poriadku. Briar mal podľa všetkého len poškriabané hrdlo od pukanca. Medzitým sa rodina upokojila a chlapček začal dýchať normálne, preto sa skupinka rozhodla pokračovať vo výlete. Radosť však netrvala dlho. Problémy sa opäť vrátili. Tentoraz však žena zavolala lekárovi z ich rodného Kansasu, ten prikázal okamžite zavolať záchranku.

Po príchode záchranárov Briar dostal kyslík. O pár hodín ho čakal urgentný zákrok, pretože mu v oboch pľúcach uviazli zvyšky pukancov, ktoré blokovali dýchacie cesty. Chirurg však pred operáciou rodine oznámil hroznú správu – dieťa nemusí prežiť. Obavy lekárov sa našťastie nenaplnili.

Rodina dovolila, aby bol ich príbeh zverejnený na stránke nadácie Tiny Hearts Foundation na Instagrame. Dôvodom je to, aby sa rodičia vyvarovali rovnakej chybe. Deti do piatich rokov by nemali jesť orechy, popcorn, hrozno či hrozienka. Briar je síce v poriadku, napriek tomu musí užívať lieky a precvičovať dýchanie. Nepríjemnej udalosti sa však dalo predísť. Rodičia teraz zbierajú peniaze na úhradu nákladov liečby. Doteraz sa im podarilo vyzbierať 11 675 dolárov z pôvodnej cieľovej sumy 10 000 dolárov.